Силовики задержали корреспондента «Дождя» во Внуково

https://static.news.ru/photo/29406484-58e0-11eb-9750-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Бурмистров Фото: eduardburmistrov/instagram.com

Корреспондент телеканала «Дождь» Эдуард Бурмистров задержан на территории столичного аэропорта Внуково. В этот момент он был в прямом эфире, выйдя на связь со студией по видеочату.

Журналисты вынуждены были прибегнуть к различным уловкам, чтобы освещать возвращение в Россию оппозиционера Алексея Навального, так как руководство аэропорта не допустило прессу в терминал, мотивировав решение эпидемиологической ситуацией.

По информации телеканала, Бурмистрова некоторое время спустя отпустили, проверив у него документы.

В день прилёта политика пассажиров во Внуково впускают только по билетам, а доступ встречающих в зону прилёта был закрыт. Единственные, кто прошёл беспрепятственно, — группа людей, распевающих песни Ольги Бузовой, читая слова с телефона. Они утверждали, что являются фанатами певицы и приехали встретить её. При этом молодые люди отправились в терминал международных рейсов, в то время как певица возвращается в Москву из Санкт-Петербурга.

Ещё до вылета Навального из Берлина в Москву в Санкт-Петербурге был задержан журналист «Медиазоны» Давид Френкель, который собирался вылететь в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково. В самой воздушной гавани полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Влада Докшина, помощника оппозиционера Илью Пахомова, менеджера штаба Навального Анастасию Кадетову и юриста ФБК Алексея Молокоедова.

Кроме того, в кафе аэропорта силовики задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, менеджера по проектам ФБК Руслана Шаведдинова, активиста Константина Котова и брата оппозиционера — Олега Навального.

Самолёт с политиком должен прибыть во Внуково в 19:43. У входа в терминал прибытия Навального ждёт толпа людей. Они скандируют «Позор» во время задержания его сторонников. Однако, как писал NEWS.ru, силовики оттесняют их.