В 2019 году Александр Бастрыкин заработал 12,4 млн рублей

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За 2019 год председатель СК РФ Александр Бастрыкин заработал 12,4 млн рублей. Таким образом, его доход в сравнении с 2018-м вырос на 900 тысяч. Данная информация обнародована пресс-службой Следственного комитета.

Отмечается, что в 2018 году Бастрыкин заработал 11,5 млн рублей. Годом ранее его доход составил 16,5 млн рублей. В 2017-м председатель СК нажил 7,9 млн. Он имеет в собственности дачу площадью 257,4 кв. м. и долю в квартире, общая площадь которой составляет 216 кв. м. Остальные две доли в жилплощади принадлежат родственникам Бастрыкина — его жене и ребёнку. На момент 2018 года квартира ещё не была в собственности семьи Бастрыкиных. Она находилась в их пользовании.

В настоящее время в пользовании главы СК находится квартира и дача (224,4 и 294,3 кв. м. соответственно). Ещё одна дача и земельный участок (138,5 кв. м. и 2 982 кв. м. соответственно) имеются в пользовании его супруги. Жена Бастрыкина в 2019 году заработала 11,4 млн рублей, а за год до этого — 6,9 млн рублей.

Больше председателя Следственного комитета в прошлом году заработали замруководителя следственного управления по Ставропольскому краю Анатолий Демин (16,6 млн рублей) и замруководителя Главного военного следственного управления (19 млн рублей), сообщается на сайте СК в опубликованных данных о доходах, расходах и имуществе руководящих сотрудников ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2019 году 44 млн рублей, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году.

Жена руководителя госкорпорации в 2019-м заработала 2,98 млн рублей. Чета Рогозиных задекларировала те же транспортные средства, что и годом ранее, следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте Роскосмоса.