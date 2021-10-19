Устроившего стрельбу под Пермью шестиклассника поместили в медучреждение

Устроившего стрельбу в школе посёлка Сарс Пермского края шестиклассника отправили в специализированное медицинское учреждение на обследование. Как сообщили в Следственном комитете России (СКР), ребёнку оказывается психиатрическая помощь.

В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещён в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь, — говорится в сообщении.

18 октября школьник пришёл в учебное заведение с ружьём «Сайга». Он выстрeлил в потолок и в дверь, затем директор увела его в свой кабинет и убедила отдать оружиe.

Подросток объяснил свoй поступок травлей со стороны одноклассников. Он якобы хотел разобраться с девочкой из своего класса. По свидетельствам очевидцев, во время инцидента мальчик вёл себя неaдекватно, говорил, что руководствуется «указаниями Бога».

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Раcследование ведётся по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвeчающих требованиям безопасности).