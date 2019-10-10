https://static.news.ru/photo/a83c7490-eb4e-11e9-8ae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Объём урожая и качество овощей в теплицах в нынешнем сезоне будет напрямую связано с текущей тарифной сеткой Минэнерго. Об этом сегодня, 10 октября, на сессии, посвящённой проблемам и перспективам развития тепличного овощеводства, в рамках крупнейшей агровыставки России «Золотая осень» рассказал президент Национального союза производителей плодов и овощей Анатолий Куценко, сообщает News.ru.

Мы знаем планы Минэнерго, в ближайшие годы тарифная ставка за мощность (1 кВт) будет расти темпами более высокими, чем уровень инфляции. Это для нас очень существенно, 50% затрат – это энергоресурсы, – пояснил Куценко.

Помимо обеспокоенности производителей ростом цен на энергоресурсы, он заметил, что успех овощеводов на рынке будет зависеть от потребительского спроса россиян, слаженной работы контролирующих и надзорных органов, наличия ресурсов у тепличных комбинатов.

В этом году введено порядка 260 га теплиц, и в последующие годы будет введено ещё минимум 500 гектаров. Таким образом, план, который ставит перед собой государство по реновации защищённого грунта, будет выполнен, – заявил глава организации.

Значительную часть овощей (томатов, огурцов и др.) отечественные аграрии выращивают в зимний период. По словам экспертов, важными факторами получения высоких урожаев и качественной продукции в теплицах служат удобрения, искусственная система электродосвечивания растений и др.

Ранее News.ru писал, что прогноз по урожаю зерна в 2019 году повышен до 118–120 млн тонн. Такую информацию озвучил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.