Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) утвердило жетон, книжку и удостоверение личности спасателя для своих сотрудников.

Отмечается, что стальной жетон размером 25 на 50 мм будет иметь прямоугольную форму с закруглёнными краями, а также отверстия, благодаря которым его можно будет носить на цепочке. Кроме того, на...