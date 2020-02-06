Телеведущий Иван Ургант извинился за шутку о космонавтах и снижении требований Роскосмоса к их подготовке и сделал её автору «выговор».
Ургант принёс извинения и позвал на сцену шоу «Вечерний Ургант» сценариста — мужчину в тельняшке.
Дмитрий (Рогозин, глава Роскосмоса. — NEWS.ru), не снижайте требования к кандидатам в космонавты. Вот один раз мы снизили требования к сценаристам, и посмотрите, с кем приходится иметь дело, — сказал телеведущий.
Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о предложении снизить требования к кандидатам в космонавты.
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