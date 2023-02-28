Упавший в Подмосковье беспилотник мог быть украинским Авиаэксперт Федутинов: упавший в Подмосковье беспилотник мог быть украинским

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Упавший около подмосковной Коломны беспилотник мог быть дроном UJ-22 Airborne, произведенным на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта в области беспилотной авиации Дениса Федутинова. По его словам, БПЛА уже использовался Украиной для попытки атаки в Брянской области в первый месяц спецоперации.

Разбитый беспилотник внешне похож на модель UJ-22. Аппарат, выпускаемый концерном «Укроборонпром», именуется ударным, так как оснащается различными боеприпасами, в том числе сбрасываемыми. Однако в данном конкретном случае речь идет о полете в один конец и применении дрона фактически в качестве аппарата-камикадзе, — сказал Федутинов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в городском округе Коломна и предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Выяснением обстоятельств инцидента занимаются ФСБ и другие компетентные органы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна более решительно реагировать на падения беспилотников в регионах. По его словам, в зависимости от развития украинского конфликта таких провокаций может случаться больше.