Умерла мать украинского олигарха Игоря Коломойского

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Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила поправки о внесении пункта об обезличивании информации в закон о персональных данных.

Сейчас Роскомнадзор устанавливает требования и методы обезличивания, которые предполагают, что «дополнительные» или «собранные в исследовательских целях» данные нужно самостоятельно очищать. Причём требование по обезличиванию данных относится только к госорганам и...