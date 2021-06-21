Умер водитель фуры, которая въехала в переход в Москве

Грузовик протаранил рекламный щит и врезался в подземный пешеходный переход в Москве. Водитель фуры умер в машине скорой помощи, передаёт Readovka.
По информации журналистов, шофёру
Авария произошла на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. На место приехали врачи скорой помощи, которые сначала пытались оказать помощь водителю прямо в кабине грузовика. После этого они решили госпитализировать его.
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«Известия» со ссылкой на очевидцев
Ранее в Татарстане один человек погиб, ещё трое пострадали в результате происшествия с участием квадроцикла. Инцидент произошёл в селе Ключищи. По имеющимся данным, женщина 1969 года рождения ехала на квадроцикле с опасным превышением скорости, она не справилась с управлением и врезалась в нежилое строение.
А результате 11-летняя девочка погибла на месте. Ещё три человека, в том числе двухлетний ребёнок, получили травмы и были госпитализированы.