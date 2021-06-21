Умер водитель фуры, которая въехала в переход в Москве

Грузовик протаранил рекламный щит и врезался в подземный пешеходный переход в Москве. Водитель фуры умер в машине скорой помощи, передаёт Readovka.

По информации журналистов, шофёру стало плохо в дороге. Он потерял управление, машина протаранила рекламный щит и врезалась в подземный переход.

Авария произошла на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. На место приехали врачи скорой помощи, которые сначала пытались оказать помощь водителю прямо в кабине грузовика. После этого они решили госпитализировать его.

По данным РИА Новости, водителю, предположительно, стало плохо с сердцем из-за жары.

«Известия» со ссылкой на очевидцев пишут , что других пострадавших в ДТП нет.

Ранее в Татарстане один человек погиб, ещё трое пострадали в результате происшествия с участием квадроцикла. Инцидент произошёл в селе Ключищи. По имеющимся данным, женщина 1969 года рождения ехала на квадроцикле с опасным превышением скорости, она не справилась с управлением и врезалась в нежилое строение.

А результате 11-летняя девочка погибла на месте. Ещё три человека, в том числе двухлетний ребёнок, получили травмы и были госпитализированы.