Умер старейший актёр Театра имени Вахтангова Евгений Фёдоров

https://static.news.ru/photo/db53702e-8b8d-11ea-bddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Скончался заслуженный артист РСФСР Евгений Фёдоров. Ему было 97 лет. Он умер после продолжительной тяжёлой болезни.

Евгений Фёдоров родился 3 марта 1924 года. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и сразу поступил служить в Театр имени Евгения Вахтангова, где проработал всю жизнь.

Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории Театра. Он хранил в памяти и в сердце воспоминания о великих мастерах вахтанговской сцены и о его спектаклях, о трудных годах войны и знаменитых вахтанговских праздниках, — отметили в театре.

Артист некоторое время назад перенёс инсульт. Коллектив сообщает, что, несмотря на серьёзное заболевание, Евгений Евгеньевич до последнего выходил на родную сцену.

О церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

30 марта скончался американский актёр Джон Каллахан, он снимался в сериале «Санта-Барбара». Артисту было 66 лет. Он скончался от инсульта, писал NEWS.ru.