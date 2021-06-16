Указ о принудительной вакцинации в Москве назвали должностным преступлением

https://static.news.ru/photo/0445b960-cea9-11eb-bb76-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Указ мэра Москвы о принудительной вакцинации от коронавируса является должностным преступлением. Об этом заявил сетевой аналитик Анатолий Несмиян. По его словам, региональные власти не вправе брать на себя подобные полномочия и действовать вопреки федеральному законодательству, пишут «Новые известия».

Несмиян отметил , что в стране действует Национальный календарь профилактических прививок, где указаны как прививки, так и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Прививка от коронавируса в него не входит. Кроме того, ранее даже сняли с рассмотрения законопроект о включении её в календарь.

Таким образом, по словам аналитика, Собянин действует незаконно, но вышестоящие инстанции на это не реагируют, а надзорные органы молчат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался об обязательной вакцинации от коронавируса в Москве. Градоначальник отметил, что это хоть и непростое, но ответственное решение. Он заявил, что вакцинация — это личное дело каждого, однако только до тех пор, пока человек ни с кем не контактирует. В этом случае особенное внимание уделяется сотрудникам тех сфер, которые постоянно взаимодействуют с другими людьми.