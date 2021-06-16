Указ о принудительной вакцинации в Москве назвали должностным преступлением

Указ мэра Москвы о принудительной вакцинации от коронавируса является должностным преступлением. Об этом заявил сетевой аналитик Анатолий Несмиян. По его словам, региональные власти не вправе брать на себя подобные полномочия и действовать вопреки федеральному законодательству, пишут «Новые известия».
Несмиян
Таким образом, по словам аналитика, Собянин действует незаконно, но вышестоящие инстанции на это не реагируют, а надзорные органы молчат.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался об обязательной вакцинации от коронавируса в Москве. Градоначальник отметил, что это хоть и непростое, но ответственное решение. Он заявил, что вакцинация — это личное дело каждого, однако только до тех пор, пока человек ни с кем не контактирует. В этом случае особенное внимание уделяется сотрудникам тех сфер, которые постоянно взаимодействуют с другими людьми.