Задержан подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии

В Хакасии зарезали семью из пяти человек. Убийца не пожалел даже двух детей. Подозреваемый уже задержан — им оказался бывший уголовник. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, её супруга, её сына, её малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в селе Джирим Ширинского района. Как добавляет Telegram-канал Mash, мужчину задержали спустя час после произошедшего — местный житель сбил его на машине. При задержании бывший уголовник вёл себя неадекватно.

До этого задержанный сидел уже в тюрьме за убийство двух женщин. Он провёл в местах лишения свободы 18 лет.

По факту инцидента проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника МВД, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Её труп нашли ночью 29 июля с признаками насильственной смерти.