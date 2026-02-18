Зимняя Олимпиада — 2026
Удивляем всех свининой и картошкой: картофельный рулет с мясом и зеленью. Хит на праздник или вкусный ужин

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо выглядит как из ресторана, а готовится из самых простых продуктов. Нежное картофельное пюре, сочная свинина и ароматная зелень превращаются в эффектный рулет, который отлично подойдет и для ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты: картофель — 600 г, свинина — 300 г, лук-порей — 100 г, репчатый лук — 1 шт., шпинат — 100 г, кинза — 100 г, укроп — 100 г, чеснок — 3–4 зубчика, молоко — 100 мл, сливочное масло — 60 г, яичный желток — 1 шт., соль, перец, тимьян — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Картофель отваривают до мягкости, остужают и разминают в пюре, добавляя молоко, сливочное масло и соль. Массу тщательно перемешивают до однородности. На сковороде с растительным маслом обжаривают нарезанную соломкой свинину до румяности. Добавляют измельченный лук-порей, репчатый лук, чеснок, шпинат, кинзу и укроп. Солят, перчат, приправляют тимьяном и доводят начинку до готовности. На рабочую поверхность стелют пергамент и слегка смазывают его маслом. Равномерно распределяют картофельное пюре тонким слоем, сверху выкладывают мясную начинку с зеленью. Аккуратно сворачивают рулетом, начиная с ближнего края. Готовый рулет перекладывают в лодочку из фольги, смазывают сверху желтком, накрывают фольгой и отправляют в духовку, разогретую до 220 °C, на 20–30 минут. В конце можно открыть фольгу, чтобы появилась румяная корочка.

Ранее мы делились рецептом итальянского салата с помидорами, авокадо и моцареллой. Свежий вкус в каждой ложке.

Проверено редакцией
