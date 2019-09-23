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Эксперты признали аварийной башню на горе Ахун в Сочи. В одну из главных достопримечательностей города-курорта ударила молния, после чего её закрыли для посещения туристами.

Согласно заключению технического обследования, объект культурного наследия «Башня на горе Большой Ахун» признан как «аварийный». На данный момент башня закрыта для посещения, причиной стал удар молнии в конструкцию здания в начале лета, — говорится на сайте Сочинского национального парка .

По итогам обследования технического состояния сооружения, одной из главных рекомендаций экспертов стало ограничение полного доступа людей на башню. Перечень необходимых для восстановления объекта работ будет известен после предоставления отчёта ООО «Памятники Кубани». Данная компания выполняет работы по заданию Управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Оценка стоимости работ будет получена после завершения проекта реставрации.

Башня в 33 м была построена по распоряжению Иосифа Сталина в 1936 году на самой высокой горе побережья Сочи — Ахун, высота которой составляет 663 м. С объекта открывается один из лучших видов на все районы города.

Как писал News.ru, в начале сентября посетители сочинского курорта «Горки город», который располагается на отметке 2050 м над уровнем моря, сообщили, что там выпал первый снег.