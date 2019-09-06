https://static.news.ru/photo/77ae2756-d19f-11e9-8cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorkygorod.ru

Посетители сочинского курорта «Горки город», который располагается на отметке 2050 метров над уровнем моря, сообщили, что в городе выпал первый снег.

Снег пошёл под утро субботы, 7 сентября, засыпав всю округу. К вечеру он не растаял. По словам местных старожилов, такого не происходило на протяжении 30 лет. Обычно снег появляется в этой местности в начале октября, передаёт портал Sochi24 .

Как писал News.ru, первый снег выпал 7 сентября в посёлке Самарта Окинского района Бурятии. Для севера республики снег в начале осени — не редкость. Синоптики обещают 8 сентября по республике местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни. Утром — туманы.