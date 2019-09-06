Первый снег выпал 7 сентября в поселке Самарта Окинского района Бурятии. Для севера республики снег в начале осени — не редкость.
Бурятские синоптики обещают 8 сентября по республике местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни. Утром — туманы.
Ранее News.ru писал о землетрясении в Бурятии и Иркутской области. Серию подземных толчков зарегистрировали на побережье озера Байкал. 24 августа сейсмоактивность была зарегистрирована в 21:52 возле Баргузинского залива. Жители окрестных поселений испытали толчки магнитудой до 5 баллов. Очередное землетрясение случилось в верховьях реки Баргузин. В 23:57 там зарегистрирован толчок магнитудой 3 балла. 25 августа землетрясение такой же силы произошло в 80 км от озера.