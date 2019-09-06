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Во время празднования Дня томича местные повара за три с половиной часа сварили уху из форели, кижуча, судака, язя и плотвы. Ею они угостили всех желающих на фестивале «Вкусное местное».

Администрация Томска предложила томичам выбрать вкусный символ города. По итогам голосования им стала именно уха, — сообщает «РИА Томск». Как рассказал шеф-повар, руководивший процессом, одного только бульона на уху ушло...