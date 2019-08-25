https://static.news.ru/photo/a86eefdc-c732-11e9-ba43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yamaguchi先生/Wikimedia Commons

Землетрясение произошло в Бурятии и Иркутской области. Серию подземных толчков зарегистрировали на побережье озера Байкал.

Первые два из них произошли 23 августа в Иркутской области. Землетрясение случились в горной системе Восточный Саян и в акватории Байкала между устьем реки Анга и дельтой Селенги.

24 августа сейсмоактивность была зарегистрирована в 21:52 возле Баргузинского залива. Жители окрестных поселений испытали толчки магнитудой до 5 баллов. Очередное землетрясение случилось в верховьях реки Баргузин. В 23:57 там зарегистрирован толчок магнитудой 3 балла. 25 августа землетрясение такой же силы произошло в 80 км от озера, сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Ранее, 18 августа в Алма-Атинской области Казахстана произошло два подряд землетрясения. Магнитуда последнего составила 4,9. По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции республики, эпицентр подземных толчков находится в 78 км на север от Алма-Аты, а очаг залегает на глубине 20 км, писал News.ru.