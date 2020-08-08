Учёные рассказали, кто первым заболеет COVID-19 осенью

Эпидемиологи выявили новую группу людей, которые попадают в группу риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По словам директора Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотоляна, вторая волна коронавируса ожидается в середине осени, но она будет слабее первой. Сезон отпусков подходит к концу. Все вернутся на учёбу и работу, что приведёт к росту заболеваемости.
Люди, соблюдавшие режим самоизоляции и все рекомендации врачей, не выработали пассивный иммунитет к COVID-19. Риск их заражения повышается. Кроме того, болезнь у них может протекать тяжелее. Только коллективный иммунитет остановит новые заболевания. Тотолян подчеркнул, что это произойдёт, когда власти проведут массовую вакцинацию или переболеет большая часть населения,
В России коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,98, а в Москве этот показатель — на уровне единицы. В среднем по стране коэффициент распространения COVID-19 в последний раз превышал единицу 13 июля.
Ранее NEWS.ru писал, что вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, достигнутые результаты нужно закрепить вакцинацией. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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