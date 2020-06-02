Учёные назвали самую неуязвимую для коронавируса группу крови

https://static.news.ru/photo/db520d64-a583-11ea-abb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные выяснили, почему носители второй группы крови чаще других заболеваю коронавирусом. Согласно их выводам, причина кроется в особых генетических мутациях, связанных с нарушением свёртываемости крови.

Наши коллеги уже находили свидетельства того, что группа крови может влиять на вероятность заражения вирусом. Наши опыты подтверждают это и указывают на то, что у обладателей первой группы крови шансы заполучить COVID-19 действительно ниже, а второй — выше, — считают специалисты.

В ходе исследования, в котором принимали участие 1 980 жителей Испании и Италии, оказалось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации. Одна из них повышала шансы на тяжёлые формы коронавирусной инфекции примерно в 1,77 раза, а вторая влияла на вероятность заражения COVID-19 и увеличивала её в 1,32 раза, передаёт ТАСС.

Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый заявлял, что люди со второй группой крови (А) более других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Он отметил, что, согласно зарубежным данным, доля пациентов со второй группой крови среди заразившихся коронавирусом составила более 30%. При этом люди с этой группой крови чаще всего умирают. У людей с остальными группами крови, по словам Круглого, риски оказались примерно равны, писал NEWS.ru.