Учителей не будут увольнять за отказ от иммунизации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/859011d4-019d-11eb-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В Министерстве просвещения сообщили, что педагогов школ не будут увольнять или отстранять от работы за отказ от иммунизации от COVID-19.

Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено, — говорится в ответном письме Министерства просвещения на обращение главы комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, опубликованном в Telegram-канале парламентария.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Медики выявили 7867 новых случаев коронавируса в 83 регионах России. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 151 438 человек. Количество активно болеющих на сегодняшний день составляет 187 896 человек.

Как писал NEWS.ru, депутаты Государственной думы в рамках осенней сессии намерены рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить безопасность детей во время школьных занятий. Предполагается усилить контроль за здоровьем учащихся и повысить статус дежурных врачей. Первая инициатива подразумевает, что родители будут обязаны передавать в школу исчерпывающие сведения о здоровье ребёнка. Сейчас массу проблем порождает отсутствие эффективного взаимодействия между врачами, учителями и родителями. Вторая инициатива позволит изменить статус медработников в школах. Сейчас они считаются вспомогательным персоналом. Депутаты же считают, что врачи в школах должны стать членами педсовета.