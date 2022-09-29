Ученые ДВФУ разработали экспресс-метод диагностики опухолей мозга

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Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали инновационный подход к диагностике опухолей головного мозга на атомно-силовом микроскопе (АСМ), передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки «Приоритет 2030». Технология позволяет оперативно классифицировать тип опухоли и ее агрессивность. С его помощью время исследования образований сокращается до 40 минут, тогда как классический метод биопсии требует две недели и обязательное хирургическое вмешательство, рассказал сотрудник ДВФУ Владислав Фарниев.

Провести биопсию опухоли мозга без хирургического вмешательства невозможно, однако ее результаты могут быть критически важны для определения дальнейшего лечения. Наш метод позволяет провести диагностику за 40 минут во время операции по взятию материала для биопсии, в то время как классический метод требует две недели. Это позволяет принять решение по ее удалению уже во время первой операции, чтобы не затягивать процесс, если опухоль прогрессирует, — пояснил ученый.

АСМ — прибор, который относится к классу сканирующих зондовых микроскопов. С помощью него поверхность исследуемого материала «прощупывается» небольшими зондами, что позволяет не только получить трехмерное изображение объекта, но и исследовать свойства поверхности: упругость, жесткость, адгезию (липкость) и так далее.

Специалисты из НИТУ МИСиС ранее разработали технологию создания композиционного материала на основе полимерной матрицы и углеродных волокон. Новый материал — легкий и прочный, им можно заменить иностранные аналоги в авиастроении для создания элементов силового набора и корпусных конструкций самолетов, а сам подход позволяет регулировать конечные свойства материала. Один из авторов работы, исследователь Андрей Степашкин рассказал, что новый материал может составлять около 60–70% общей массы самолетов.