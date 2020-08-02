Участник драки ВДВ и ОМОНа в Москве рассказал подробности произошедшего

https://static.news.ru/photo/75cfba5c-d4f1-11ea-ad13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десантник, принявший участие в драке бойцов ВДВ с росгвардейцами, рассказал о произошедшем в парке Горького. По его словам, потасовка произошла из-за задержания одного из военнослужащих.

Он рассказал журналистам KP.RU, что десантника по имени Славик «схватили и положили лицом в асфальт» за то, что он был пьяным в общественном месте. При этом он подчеркнул, что бойцы пили в парке, хотя и не наливали алкоголь на территории учреждения.

Пацаны кинулись отбивать его, а росгвардейцы встали кольцом вокруг. Сначала просто кричали, чтобы отпустили его. К гвардейцам на помощь прибежали полицейские. Следом и наши подтянулись. Начались стычки, но без ударов — толкались, да пытались добазариться, чтобы отпустили, — поделился военный.

В потасовке участвовали молодые росгвардейцы-срочники, а также омоновцы, у которых было более «серьёзное» снаряжение.

В один момент кто-то из десантуры напал на срочника. Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка, — подчеркнул он.

Мужчина рассказал, что пытался увести самых агрессивных с места событий. В определённый момент бойцы ВДВ решили взять в кольцо одного из силовиков. В этот момент собеседник журналистов оказался между противоборствующих сторон. Он боится, что теперь его привлекут к ответственности за нападение на представителя власти.

Пару человек задержали, но потом я встретил их на аллеях — отпустили. Всех или нет, я не знаю, — заключил он.

Драка десантников и сотрудников Росгвардии произошла в парке Горького днём 2 июля. Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи. По данным СМИ, в инциденте участвовали срочники Росгвардии и сотрудники ОМОНа.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в результате случившегося пострадал росгвардеец. В результате силовики задержали четверых десантников.

2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.