Участие Володина в программе суррогатного материнства опровергли

https://static.news.ru/photo/a513ed14-a733-11eb-8546-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Андрей Караулов заявил, что фигурант дела о «торговле детьми» Константин Свитнев в интервью с ним опроверг участие спикера Госдумы Вячеслава Володина в программе суррогатного материнства. Ранее об этом в суде заявил директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников.

Интервью, которое ещё не вышло, но должно быть опубликовано на YouTube-канале Караулова, журналист анонсировал на своей странице в Facebook. По словам Караулова, Свитнев в разговоре с ним сделал официальное заявление, что Володин никогда не обращался в Европейский центр суррогатного материнства за услугами и рождение его детей не имеет никакого отношения к суррогатным матерям и деятельности этого центра.

Таким образом, закрыты все разговоры, которые ранее велись в прессе, и стало очевидным, что заявление в суде бывшего генерального директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, который является обвиняемым по делу о торговле детьми, не соответствует действительности. Его слова являются неправдой, — заявил Караулов.

О том, что Володин якобы участвовал в программе суррогатного материнства 21 апреля в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на арест фигурантов московского дела о «торговле детьми» заявил генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, проходящий обвиняемым.