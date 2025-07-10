Убийца засолок — пикантная закуска из маринованных помидоров за 15 минут

Хотите удивить гостей или просто порадовать себя яркой закуской с насыщенным вкусом? Попробуйте этот рецепт маринованных помидоров, который готовится буквально за 15 минут! Идеальное сочетание кисло-сладких ноток, пряных трав и легкой остроты делает это блюдо универсальным дополнением к мясу, рыбе или гарнирам. А еще такие помидорки отлично смотрятся на праздничном столе — их можно подать в красивой пиале или прямо в банке для стильного фермерского антуража.

Для начала подготовим ингредиенты. Нам понадобятся свежие помидоры черри (300 граммов) — они удобны размером и отлично пропитываются маринадом. Если черри нет, подойдут обычные томаты, нарезанные дольками. Также возьмем 2 дольки чеснока, чайную ложку сахара, половину чайной ложки соли, 3 столовые ложки яблочного уксуса, 2 столовые ложки оливкового масла, половину красной луковицы, пучок свежего укропа и щепотку красного перца для пикантности.

Приготовление начинаем с подготовки помидоров: моем их, обсушиваем и накалываем зубочисткой у плодоножки — так маринад проникнет глубже. Лук режем тонкими полукольцами, чеснок — пластинками, а укроп мелко шинкуем. Теперь делаем маринад: в миске смешиваем уксус, масло, соль, сахар и перец, добавляем чеснок и лук, хорошо перемешиваем. Осталось соединить помидоры с зеленью, залить маринадом и аккуратно перемешать.

Секрет вкуса — в правильном настаивании. Оставьте закуску при комнатной температуре на 10 минут, а затем отправьте в холодильник. Если время позволяет, дайте помидорам настояться пару часов — они станут еще ароматнее! Подавайте с веточками укропа и каплей масла для глянцевого блеска.

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