У Сафронова не выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/6f9ca192-d2f6-11ea-933e-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наличие COVID-19 у арестованного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по результатам двух тестов не подтвердилось. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Вчера разговаривала с начальником СИЗО «Лефортово», который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат, — цитирует омбудсмена ТАСС.

По словам Москальковой, Сафронов чувствует себя нормально. Его уже перевели из одиночной камеры в обычную или это будет сделано в ближайшее время.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов, в свою очередь, отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.

Ранее NEWS.ru писал, что Сафронов отказался заключать сделку со следствием. Ему предлагали признать вину и раскрыть источники информации, с которыми он работал. По словам следователя, в этом случае он мог получить не более двух третей от максимального наказания — не более 10 лет.