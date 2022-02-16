У родителей найденных истощёнными в Москве младенцев было 10 детей

У родителей восьмимесячных близнецов, найденных в тяжёлом состоянии в квартире на востоке Москвы, было 10 детей, восемь несовершеннолетних воспитываются в интернате, передаёт Telegram-канал Mash. Ранее в отношении матери и отца младенцев возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей и истязании. Отмечается, что мальчики были истощены, однако мать отрицает, что не кормила детей.

По данным Telegram-канала, восьмимесячные близнецы — младшие из 10 детей в семье. Самому старшему сыну 16 лет, младшему ребёнку — два года, восемь детей были изъяты опекой и воспитываются в интернате. Уточняется, что близнецы жили с родителями, пока их не обнаружили родственники. Один из малышей задыхался.

Накануне сотрудники столичной прокуратуры опросили родителей близнецов. На вопрос, почему дети были голодными, мать ответила, что один из младенцев болел и мог пить только сок. По её словам, у одного из детей врождённый порок сердца.

Двух восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, малышей некоторое время не кормили, им потребовалась госпитализация. На момент обнаружения детей родители находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения.