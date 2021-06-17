У петербургского депутата Резника провели обыск по делу о наркотиках

https://static.news.ru/photo/96d8ba72-cf4c-11eb-bc99-96000091f725_660.jpg Максим Резник Фото: facebook.com/maxim.reznik.775

На даче у петербургского депутата Максима Резника и в квартире его матери проведены обыски. Его самого везут на допрос. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Формальная причина обыска пока неизвестна. Однако супруге депутата Ксении в ходе следственных действий показали документы с упоминанием уголовного дела о наркотиках, которые были обнаружены у дальнего родственника политика.

У жены депутата изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Резника якобы задержали в нарколаборатории. Парламентарий назвал эти сообщения чушью.

Он пояснил, что навещал дальнего родственника и к тому пришли с обыском по делу о наркотиках. По словам депутата, силовиков он встретил на выходе из квартиры и те попросили его уйти. Позднее он рассказал, что его допросили в качестве свидетеля.