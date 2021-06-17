У петербургского депутата Резника провели обыск по делу о наркотиках

На даче у петербургского депутата Максима Резника и в квартире его матери проведены обыски. Его самого везут на допрос. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.
Формальная причина обыска пока неизвестна. Однако супруге депутата Ксении в ходе следственных действий
У жены депутата изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Резника якобы задержали в нарколаборатории. Парламентарий назвал эти сообщения чушью.
Он пояснил, что навещал дальнего родственника и к тому пришли с обыском по делу о наркотиках. По словам депутата, силовиков он встретил на выходе из квартиры и те попросили его уйти. Позднее он рассказал, что его допросили в качестве свидетеля.