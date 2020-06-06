В Туве вводят карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/208739ee-a887-11ea-9615-fa163e074e61_660.jpg Шолбан Кара-оол Фото: Шолбан Кара-оол/vk.com

В Республике Тыва вводится карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. Он будет действовать с 8 по 21 июня. Об этом распорядился глава региона Шолбан Кара-оол.

Согласно его указу, на автомобильных на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты. Кроме того, полицейские усилят контроль за соблюдением масочного режима. На улицах будут регулярно дезинфицировать скамейки, остановки и контейнерные площадки, передаёт Znak.com.

В республике действует введённый с 30 марта режим самоизоляции, он продлён до 30 июня. По данным регионального оперштаба, в республике выявлено 1607 случаев заболевания коронавирусом. Два пациента скончались. По выздоровлении выписаны 485 человек.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в соцсетях о своём заболевании коронавирусом. Вместе с ним были госпитализированы ещё несколько чиновников. Глава республики сообщил, что все они знали о риске заражения, но «кто-то должен работать, нести ответственность», писал NEWS.ru.