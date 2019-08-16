https://static.news.ru/photo/02df39ec-c0fb-11e9-8285-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот twitter.com/FCURAL

Болельщики на открытии футбольного матча «Урал» — «Крылья Советов» в Екатеринбурге встретили аплодисментами членов экипажа самолёта Airbus А321, посадивших лайнер на кукурузном поле в Подмосковье.

Всего собралось 22 тысячи болельщиков, все аплодировали стоя, — сообщил « Интерфаксу » представитель пресс-службы футбольного клуба «Урал».

На матч членов экипажа А321 пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее News.ru писал, что 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.

Командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.