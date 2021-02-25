Twitter и Facebook возглавили список соцсетей по объёму вредного контента

https://static.news.ru/photo/a344e6aa-7772-11eb-8f87-96000091f725_660.jpg Фото: RT/imago stock&people/Global Look Press

Общественная палата (ОП) РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обнародовали рейтинг онлайн-платформ, нарушающих законы страны в сфере распространения деструктивного контента. Перечень презентовали в ОП 25 февраля 2021 года.

Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов к аудитории площадки, то антилидером является Twitter. Один противоправный материал приходится на 10 465 пользователей, — отметила ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Анализ интернет-порталов провели на фоне вступившего в силу 1 февраля закона о саморегулировании соцсетей. Документ обязал ресурсы выявлять и блокировать запрещённый контент. Первое место в чёрном списк" занял Twitter. Далее идут Facebook и Instagram. После них — YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», передаёт ОП.

Дополнительным показателем стала политизированность соцсетей — количество случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство РФ, но подвергшимся политической цензуре, — говорится в сообщении.

К запрещённому контенту относятся материалы с порнографическим изображением детей, информации, которая склоняет несовершеннолетних к употреблению и изготовлению наркотиков, самоубийству и призывах к нему. Недопустима также реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Поправка регламентирует и само понятие «социальная сеть». В документе поясняется, что это интернет-ресурс, который распространяет информацию с помощью персональных страниц. Соцсетью он считается, если в течение суток доступ на такой ресурс осуществляют более 500 тыс. человек в России. Ведение реестра соцсетей предлагается передать Роскомнадзору.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ставшая очень модной в последнее время социальная сеть голосовых чатов Clubhouse может оказаться не такой безобидной, как кажется. Об этом предупредили в Роскачестве. Там указали на то, что при установке Clubhouse приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов пользователя. При этом возможности удалить информацию, которой человек поделился с сервисом, на данный момент не предусмотрено. Остаётся неясным и то, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение.