Туристы в Геленджике будут загорать в масках

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Приезжающие в Геленджик туристы будут вынуждены загорать в респираторных масках. Об этом заявил мэр города Алексей Богодистов.

Мы прорабатываем возможность открытия пляжных территорий и набережных с учетом требований Роспотребнадзора: дистанцирования и масочного режима. Это новая реальность, и мы будем стараться выполнять требования, — рассказал градоначальник в эфире Первого канала.

По его словам, город готов к курортному сезону. Туристов смогут принять 23 санатория, в которых могут разместиться 10 тысяч отдыхающих.

Ранее в Ростуризме предложили возобновить работу туристической отрасли в России с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса. Глава ведомства Зарина Догузова пояснила, что в апарт-отелях есть выделенные кухни, которые позволят постояльцам не спускаться в общий ресторан. Это снизит контакты с другими отдыхающими. Санатории имеют медицинские лицензии, что даст возможность повысить здоровье россиян.

NEWS.ru писал, что только 2% российских турагентств воспользовались финансовой поддержкой со стороны государства. 47% туристических компаний из-за кризиса перестали выплачивать зарплаты сотрудникам.