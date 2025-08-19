Трубочки из лаваша с начинкой — улетают со стола за минуты

Если надоели пирожки и слойки, попробуйте приготовить быстрые трубочки из лаваша с творогом и зеленью. Тесто замешивать не придётся, а результат понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- укроп, зелёный лук, соль — по вкусу.
Как приготовить:
- Смешайте творог, измельчённый чеснок и зелень, посолите. Для нежной текстуры пробейте творог блендером.
- Добавьте одно яйцо и перемешайте до однородности.
- Лаваш разрежьте на полоски шириной около 12 см. Выложите начинку, сверните в трубочки, а край смажьте яйцом для склеивания.
- Обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
Подавать можно теплыми или охлаждёнными — в любом виде они исчезают со стола в считаные минуты.
Клаб-сэндвич — это классика американской кухни с английскими корнями. Главный герой блюда — куриная грудка, а его необычная форма из треугольных тостов делает сэндвич особенным.