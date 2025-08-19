Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Трубочки из лаваша с начинкой — улетают со стола за минуты

Если надоели пирожки и слойки, попробуйте приготовить быстрые трубочки из лаваша с творогом и зеленью. Тесто замешивать не придётся, а результат понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • укроп, зелёный лук, соль — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Смешайте творог, измельчённый чеснок и зелень, посолите. Для нежной текстуры пробейте творог блендером.
  2. Добавьте одно яйцо и перемешайте до однородности.
  3. Лаваш разрежьте на полоски шириной около 12 см. Выложите начинку, сверните в трубочки, а край смажьте яйцом для склеивания.
  4. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Подавать можно теплыми или охлаждёнными — в любом виде они исчезают со стола в считаные минуты.

