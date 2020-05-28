Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

https://static.news.ru/photo/8d389538-a0fd-11ea-8d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК России предъявил обвинения ещё троим фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма во время онлайн-акции «Бессмертный полк».

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко, обвинения по статье о реабилитации нацизма предъявлены Вячеславу Круглову из Ульяновска, Андрею Шабанову из Самары и Даниилу Симанову из Перми. При этом Круглов и Симанов признали свою вину.

Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия, — цитирует агентство Петренко.

Как установило следствие, Шабанов и Круглов зашли в приложение «Бессмертный полк онлайн» и оформили заявки с фотоизображением Адольфа Гитлера. Симанов предложил фото Андрея Власова, участвовавшего в боях Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма стал волгоградец Денис Воронцов, который разместил на сайте акции «Бессмертный полк» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера. Свою вину молодой человек отрицает, однако она подтверждается полученными следствием данными.