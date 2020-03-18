Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из РФ в Черногорию за российскими гражданами готовы вылететь три самолёта.
Три борта стоят абсолютно готовые, включая экипаж, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в Черногории остались 1800 российских туристов. Сначала Подгорица отказывалась выдать Москве разрешение на их эвакуацию, пока та не согласится вывезти черногорцев из России этими же самолётами. РФ в итоге согласилась пойти на условия балканской страны, однако посольство Черногории в России только начало заниматься сбором данных о своих гражданах.
Ранее NEWS.ru писал, что российская сторона получила принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения граждан РФ самолётами отечественных авиакомпаний.
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