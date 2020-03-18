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Отказ Украины обеспечивать водоснабжение Крымского полуострова бьёт по гражданскому населению, но Киев это не волнует. Об этом заявило шведское издание Nyhetsbanken.

Отказ Украины обеспечивать водоснабжение Крымского полуострова бьёт по гражданскому населению, но Киев это не волнует. Об этом заявило шведское издание Nyhetsbanken. Это конфликт между охваченным фашистскими течениями режимом, жаждущим превратить...