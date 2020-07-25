Три новых пункта пропуска для въезда по электронной визе появятся в РФ

https://static.news.ru/photo/508b3e48-cf1e-11ea-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: customsrf/facebook.com

После открытия границ иностранные граждане смогут въезжать в Россию через три новых пункта пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства. По её данным, в Хабаровске откроется речной пункт пропуска, в Благовещенске — смешанный (летом — речной, зимой — автомобильный), а в бурятской Кяхте появится автомобильный пункт. Соответствующее решение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Три новых пункта пропуска, где действуют электронные визы, добавляются к десяти уже действующим на Дальнем Востоке, — говорится в сообщении.

Электронную визу можно будет оформить онлайн бесплатно. Она является однократной, срок действия визы — восемь суток. Для её получения не нужно приглашений или любых других подтверждений цели поездки. Подать заявку на получение визы можно за четыре дня до путешествия. Такой упрощённый порядок на сегодняшний день очень популярен у иностранных граждан, особенно при туристических, деловых, гуманитарных поездках.

На сегодняшний день осуществить въезд в Россию можно через погранпункты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининградской области и на Дальнем Востоке, передаёт «Интерфакс».

С 2021 года упрощённый порядок планируют распространить на всю страну, а срок пребывания иностранных граждан в России увеличить до 16 дней. Это поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом, — заявили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 1 января 2021 года в Российской Федерации начнёт действовать универсальная электронная виза для въезжающих на её территорию. Соответствующий законопроект поддержал Совет Федерации.