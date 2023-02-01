Травматолог рассказал, что делать при ожоге кипятком или маслом Травматолог Перетолчин: при ожоге кипятком нужно охладить пораженное место проточной водой в течение 10 минут

При ожоге кипятком, маслом или солнечными лучами пораженное место необходимо охладить проточной водой в течение 10 минут и вызвать врача, рассказал NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин. Эксперт подчеркнул, что категорически запрещается до приезда врачей использовать какие-либо мази, употреблять алкоголь, пить чай или кофе.

Главное охладить место ожога проточной водой, убрать украшения или одежду с места травмы и не прикалывать волдыри. Категорически запрещается использовать какие либо мази до приезда врача, давать алкоголь, чай кофе. Пострадавшему дают обезболивающее средство и много пить обычную воду. При ожоге паром, кипятком, маслом или солнечными лучами пораженный участок кожи помещают под проточную холодную воду на 10 минут, вызвать врача, а также выпить антигистаминное, чтобы избежать отеков, — отметил Перетолчин.

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