01 декабря 2025 в 13:53

Тот самый нью-йоркский чизкейк: готовлю кремовую воздушную классику, которая не подводит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот чизкейк я впервые попробовал в кафе и был поражен его нежностью. Долго искал тот самый рецепт, который передавал бы кремовую текстуру и идеальный баланс сладости. Теперь это мой коронный десерт для особых случаев — тот самый случай, когда домашняя версия получается даже лучше ресторанной.

Для основы я измельчаю 150 г песочного печенья в крошку и смешиваю с 60 г растопленного сливочного масла. Утрамбовываю массу в разъемную форму и убираю в холодильник. Для начинки взбиваю 550 г творожного сыра с 110 г сахарной пудры и ванилином до гладкости.

По одному ввожу яйцо, продолжая взбивать. Добавляю 110 г холодных сливок и 20 г кукурузного крахмала. Выливаю начинку на основу и выпекаю при 160 градусах около часа. Даю чизкейку полностью остыть в выключенной духовке, затем убираю в холодильник на ночь. На следующий день получаю идеально гладкий и нежный десерт.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

