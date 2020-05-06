Торговые сети приготовились к введению масочного режима

https://static.news.ru/photo/31238f18-8fab-11ea-b8a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные федеральные торговые сети запаслись медицинскими масками на случай введения в стране обязательного масочного режима.

Как сообщил ТАСС глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, около десяти дней назад сети начали активно увеличивать объёмы закупок.

Масок у сетей достаточно, мы готовы к реализации масочного режима, — отметил он.

Беляков также добавил, что сейчас в торговых сетях продаются как простые одноразовые маски, так и респираторы.

Ранее режим ношения масок в общественных местах был введён в Свердловской, Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии. Как писал NEWS.ru, жителей Москвы могут обязать носить медицинские маски в общественных местах с 12 мая. По некоторым данным, масочный режим будет действовать два месяца, и это при условии, что заболеваемость будет оставаться прежней или упадёт до минимальных значений.