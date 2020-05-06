Торговые сети приготовились к введению масочного режима

Крупные федеральные торговые сети запаслись медицинскими масками на случай введения в стране обязательного масочного режима.
Как
Масок у сетей достаточно, мы готовы к реализации масочного режима, — отметил он.
Беляков также добавил, что сейчас в торговых сетях продаются как простые одноразовые маски, так и респираторы.
Ранее режим ношения масок в общественных местах был введён в Свердловской, Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии. Как писал NEWS.ru, жителей Москвы могут обязать носить медицинские маски в общественных местах с 12 мая. По некоторым данным, масочный режим будет действовать два месяца, и это при условии, что заболеваемость будет оставаться прежней или упадёт до минимальных значений.
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