ТНТ и «Пятница» разорвали контракты с высказавшимися об Украине продюсерами

Телеканалы ТНТ и «Пятница», принадлежащие «Газпром-медиа», объявили о прекращении работы с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном и Мариной Гранкиной из TeenSpirit, которая выпускает программу «Орёл и решка», пишет РБК. Это связано с высказанной ими критикой относительно военной операции России на Украине.

В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным, — говорится в заявлении пресс-службы «Пятницы».

Там добавили, что ранее Марина Гранкина публично высказывалась в адрес президента РФ. После этого руководство TeenSpirit отстранило её от занимаемой должности. Сама Гранкина заявила , что её никто не увольнял и она продолжает работать в украинской компании TeenSpirit.

В заявлении ТНТ отмечается , что канал «был и остаётся вне политики», поэтому не может допустить, чтобы создатели контента для него распространяли «радикальные политические взгляды». Так там прокомментировали прекращение сотрудничества с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном.

Ранее Оганян и Гранкина разместили в своих Instagram-аккаунтах посты, в которых осудили действия российских властей на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».