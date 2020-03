По их словам, 72 года эксперты журнала выбирали мужчину года. В этой номинации обычно побеждал президент, премьер-министр или какой-либо промышленный гигант. За время существования журнала женщины попадали на обложку крайне редко. В 1999 году номинация изменила название на «Человек года», но в ней почти всегда побеждали мужчины.

В бумажной версии журнала обложки украшали следующие женщины: мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II, принцесса Диана, французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, борец за демократию Мьянмы Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Индии Индира Ганди, экоактивистка Грета Тунберг и участницы Pussy Riot.