https://static.news.ru/photo/211b32ea-5f15-11ea-b131-fa163e074e61_660.jpg Фото: KPA/Global Look Press

Американский журнал Time выбрал 100 женщин года, которые определили облик 100-летия с 1920-х годов.

Проект «100 женщин года» предназначен, чтобы поместить в центр внимания влиятельных женщин, которых часто затмевали, — заявили создатели журнала.

По их словам, 72 года эксперты журнала выбирали мужчину года. В этой номинации обычно побеждал президент, премьер-министр или какой-либо промышленный гигант. За время существования журнала женщины попадали на обложку крайне редко. В 1999 году номинация изменила название на «Человек года», но в ней почти всегда побеждали мужчины.

От Амелии Эрхарт до Бейонсе, от Эвы Перон до Малалы Юсуфзай — встречайте 100 женщин, определивших облик столетия, — говорится на сайте журнала.

В бумажной версии журнала обложки украшали следующие женщины: мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II, принцесса Диана, французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, борец за демократию Мьянмы Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Индии Индира Ганди, экоактивистка Грета Тунберг и участницы Pussy Riot.

From Amelia Earhart to BeyoncÃ© and Eva PerÃ³n to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ — TIME (@TIME) March 5, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Грета Тунберг отобрала у него звание человека года. Он подчеркнул, что экоактивистка имеет не вполне верные знания об экологической ситуации в США.