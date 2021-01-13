TikTok скроет от посторонних глаз аккаунты несовершеннолетних пользователей

https://static.news.ru/photo/c71e4cbe-5590-11eb-8f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Администрация сервиса коротких роликов TikTok изменила правила конфиденциальности для несовершеннолетних пользователей. Теперь их учётные записи по умолчанию станут частными. Это означает, что юные юзеры больше не смогут делиться роликами со всеми подряд. Смотреть их видео смогут только те, кто добавлен в друзья.

Соцсеть объяснила нововведение повышением стандартов конфиденциальности и безопасности пользователей, продиктованным заботой о молодых пользователях.

Впрочем, ограничения коснутся не всех подряд. Частными станут учётные записи подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Те сами будут решать, предоставлять ли доступ к контенту подписчикам. Кроме того, по умолчанию будет отключён параметр «Предлагать учётную запись другим».

Для юзеров 16–17 лет изменятся настройки для функции, позволяющей записывать дуэты. Отныне она по умолчанию доступна только для друзей.

Кроме того, в отношении юных пользователей введены и другие ограничения — на трансляции, покупки, отправку и получение виртуальных подарков и ряд других. В свою очередь родителям позволят дополнительно ограничивать использование TikTok их детьми.

Ранее, как писал NEWS.ru, администрация TikToк обнародовала рейтинг самых популярных видеороликов у россиян.