Телеведущую РЕН ТВ обругали на детском празднике из-за социальной дистанции

https://static.news.ru/photo/d5a4f584-958d-11eb-bd4d-96000091f725_660.jpg Фото: elenakrait / instagram

Телеведущая РЕН ТВ Елена Крайт попала в неприятную ситуацию на детских соревнованиях по танцам в подмосковном городе Видное. Она во время концерта сделала замечание мужчине — тот сел на запрещённое место, где висело напоминание о соблюдении социальной дистанции.

Вот сядет такой рядом, может, он и сам не знает, что у него коронавирус. Люди ведут себя безответственно и безалаберно, неуважительно по отношению к другим. Детский праздник, к сожалению, омрачён вот таким вот спецконтингентом, — цитирует ведущую «360».

Сам мужчина вступил в перепалку с Крайт и заявил, что он уже переболел коронавирусом, поэтому ему можно нарушать правила безопасности.

Супруг телеведущей Виталий Бородин рассказал, что их дочь участвовала в празднике. Когда начался конфликт, его жена обратилась к охране за помощью. В итоге мужчину заставили пересесть, а его супруга начала оскорблять Елену. Крайт выложила в Instagram ролик, на котором женщина показывает ей средний палец с вопросом: «Устраивает?».

Телеведущая собирается обратиться в полицию и потребовать административного наказания для нарушителей правил безопасности.

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