«Тальков был непростым»: сценарист «Убойной силы» о приговоре убийце певца Сценарист Кивинов: Тальков погиб не за идею, а во время перепалки на концерте

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Игорь Тальков

Певец Игорь Тальков был убит в результате спонтанного конфликта, а не из-за своих убеждений, заявил NEWS.ru писатель, автор сценариев к телесериалу «Убойная сила» Андрей Кивинов. По его словам, трагедия произошла из-за бытовой перепалки между артистом и его концертным директором Валерием Шляфманом. Он предположил, что она была связана с очередностью выступлений.

Судя по ситуации, которую я знаю, Шляфман и стрелял. Формально закрепили этим приговором. Думаю, что все по делу. Я работал тогда, знал ребят, которые выезжали. Никакой теории заговора не было, действительно была дурацкая перепалка, выстрел — преднамеренный или непреднамеренный. Думаю, что был конфликт. Куча показаний было. Думаю, так оно и было (из-за очередности выступлений на концерте. — NEWS.ru). Спонтанная перепалка, драка, — пояснил Кивинов.

По его словам, в 1990-е годы конфликты часто решались силовыми методами. Также сценарист отметил, что Тальков был непростым человеком.

Тальков был непростой парень, время такое — 1990-е, охранник певицы Азизы — парень бандитский. Время наложило отпечаток, когда все решалось либо с помощью оружия, либо мордобоя. Надо материалы смотреть, Шляфман целился именно в Талькова из своих соображений либо пальнул сдуру, а дальше куда пуля полетит, — резюмировал Кивинов.

Ранее стало известно, что решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга Шляфман был заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима за убийство Талькова. Мужчину также признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова.