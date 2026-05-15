15 мая 2026 в 20:46

Такого вы еще не видели: фиолетовый цветок со складывающимися листьями и россыпью белых звезд

Фото: D-NEWS.ru
Кислица фиолетовая, или оксалис треугольный, — это растение с листьями удивительного темно-пурпурного цвета, похожими на стайку экзотических бабочек.

Каждый лист состоит из трех треугольных долей, которые с наступлением сумерек складываются, создавая иллюзию спящих мотыльков, а утром снова распускаются под лучами солнца. Цветение кислицы выглядит как россыпь нежных белых или бледно-розовых звездочек с легким желтоватым центром, собранных в изящные зонтики.

Цветет растение с мая по август непрерывно — старые бутоны сменяются новыми, создавая эффект бесконечного праздника на фоне ярких фиолетовых листьев. Кислица совершенно неприхотлива, выдерживает засуху и нерегулярный полив, растет на любом окне и не требует сложных подкормок.

Посадите эту красавицу с фиолетовыми крыльями-листьями и белыми цветами-звездами — и она будет радовать вас и удивлять гостей своим живым механизмом сна и пробуждения каждый день без лишних хлопот.

Проверено редакцией
