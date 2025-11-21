Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 07:46

Сырный рулет, который украсит любой праздник: и корж, и начинка готовятся очень просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте потрясающий сырный рулет, который украсит любой праздник и станет звездой застолья! Для него и корж, и начинка готовятся очень просто.

Для коржа вам понадобится: 2 яйца, 3 ст. л. майонеза, 150 г тертого твердого сыра, 1 ст. л. муки, щепотка соли. Тщательно смешайте все ингредиенты в однородную эластичную массу. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, распределив тонким прямоугольным слоем. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Готовый горячий корж сразу сверните в рулет вместе с пергаментом и оставьте остывать. Для начинки смешайте 200 г мелко нарезанных крабовых палочек, 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и 2 ст. л. майонеза. Аккуратно разверните остывший корж, равномерно распределите начинку и сверните рулет уже без бумаги. Дайте пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Вкус этого рулета — это нежнейший сырно-яичный корж с пикантной начинкой, где сладковатые нотки крабовых палочек идеально сочетаются с ароматом чеснока и сливочным вкусом майонеза. Это блюдо гарантированно понравится гостям!

Ранее стало известно, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками: сырно-чесночная вкуснятина на закуску.

