Светлая суббота: как правильно провести первый выходной после Пасхи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Светлую субботу принято ходить в храмы и прославлять Воскресение Христово

Светлая суббота — это первая суббота после Пасхи, завершающая торжественную Светлую седмицу. Этот день в 2025 году приходится на 26 апреля. Он наполнен пасхальной радостью, особым смыслом и христианскими традициями. Верующие по всей России и миру собираются в храмах, чтобы еще раз прославить Воскресение Христово и поблагодарить Бога за дар новой жизни.

Что можно делать в Светлую субботу?

Светлая суббота — время радости, молитвы и добра. В этот день можно и нужно посещать храм, участвовать в праздничной литургии, крестном ходе и петь пасхальные песнопения. Семьи собираются за общей трапезой, угощают друг друга куличами, пасхами и крашеными яйцами. Приветствие «Христос воскресе! — Воистину воскресе!» продолжает звучать повсюду.

Также в Светлую субботу стоит помогать нуждающимся, навещать родных и заниматься добрыми делами. Этот день особенно благоприятен для духовных разговоров, совместной молитвы и укрепления веры.

Что нельзя делать в Светлую субботу?

Несмотря на праздничное настроение, существует и ряд ограничений. Верующим важно помнить, что в Светлую субботу не стоит устраивать поминовения усопших — это не время скорби, а время ликования. Также не следует заниматься тяжелой физической работой, ссориться, злиться или предаваться унынию. Этот день предназначен для внутреннего мира и света.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Светлая суббота: традиции и значение

Традиционно на Светлую субботу в городах устраивают крестные ходы, звучит колокольный звон, организуют пасхальные гулянья. В некоторых регионах проходят ярмарки, народные концерты, детские представления. Все это — отражение радости за Христа, победившего смерть.

Первая суббота после Пасхи — не просто окончание праздничной недели, а напоминание: пасхальная радость должна сопровождать христианина всю жизнь. Свет Воскресения наполняет сердца и дает силы жить с верой, надеждой и любовью.

В этот день не запрещено есть пасхальную выпечку. Попробуйте приготовить яркий и воздушный кулич с цукатами по нашему рецепту.

Читайте также:



Нежный и легкий: рецепт печеночного торта всего на 330 ккал

Идеальный быстрый завтрак: готовим ленивые вареники по простому рецепту

Не рыба и не мясо: готовим нежные куриные сердечки в сметане

Кулинарный шедевр за минуты: паста с креветками в сливочном соусе

Ленивый завтрак: готовим хачапури по-аджарски на сковороде