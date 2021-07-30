Свердловчанка рассказала Путину о борьбе за стул на работе

Жительница Свердловской области Татьяна Клюкина написала письмо президенту Владимиру Путин, в котором пожаловалась на начальство птицефабрики «Рефтинская», заставляющее сотрудников работать стоя. Об этом сообщает URA.RU.

Свердловчанка пояснила, что работает на птицефабрике оператором линии в цехе переработки продукции. Ещё в 2018 году начальство отобрало у работников цеха стулья, объяснив это тем, что стоя они будут трудиться эффективнее, а также участием предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Но стоять в одном положении много часов, иногда в две смены, очень тяжело, усталость ног и спины отвлекает от основной работы. Тогда-то я и решила, что буду отбивать эти стулья, — написала Клюкина о своей борьбе с начальством.

Она рассказала, что ей приходилось искать спрятанный стул и даже выкапывать его из-под снега. Женщина написала множество жалоб в различные инстанции — от инспекции труда до правительства России. По её словам, отовсюду она получала лишь отписки. В администрации президента свердловчанке пообещали разобраться с ситуацией.

Гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин заявил агентству, что эффективность работников, лишённых стульев, действительно повысилась. Кроме того, им повысили зарплату на 20%. Он также подчеркнул, что проверяющие органы не нашли никаких нарушений.

Ранее сообщалось, что пермские пожарные пожаловались президенту на низкие зарплаты и невыплаты за сверхурочный труд. Некоторое время спустя свыше 10 из них уволились из-за давления начальства.