«Суперважная работа»: Богомолов оценил интервью Собчак с маньяком

https://static.news.ru/photo/3d6b1bc0-8bad-11eb-8223-96000091f725_660.jpg Константин Богомолов Фото: konbog75/instagram.com

Режиссёр Константин Богомолов прокомментировал интервью своей супруги Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Как рассказал режиссёр, он поставил спектакль, посвящённый «черноте» человеческой души, и он вызвал у зрителей те же негативные чувства, передаёт MK.RU.

И я не просто знаю, я убеждён — нужно делать такие картины. И это очень тяжёлая и суперважная работа, — подчеркнул Богомолов.

По его мнению, Собчак не воспевает зло, а происходящее возмущает всех из-за того, что маньяк предстаёт одним из нас.

Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику, — отметил режиссёр.

Богомолов пояснил, что зрители, по сути, видят не чудовище, а, например, соседа по лестничной клетке. Он считает, что в зло нужно вглядываться, чтобы распознать его, а кто этого не делает, показывает трусость.

Чтобы в жизни уметь разглядеть его — не являющееся в демоническом образе, а мимикрирующее под простачка, «маленького человека», достоевского «человека из подполья», — добавил режиссёр.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак сняла фильм про скопинского маньяка Виктора Мохова. На своей странице в Instagram телеведущая и журналистка решила заранее оправдаться за видео. По её словам, она наперёд уже знает, что будет много дизлайков и возмущённых комментариев.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта. Однако вместо того, чтобы вернуться домой, как это предписывают правила, он отправился сниматься в телешоу, а затем, получив солидный гонорар, поехал отдыхать. При этом представители ведущих федеральных каналов открестились от приглашения скопинского маньяка к себе в эфир.