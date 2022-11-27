Суды рассмотрят первые административные дела против физлиц-иноагентов Чиков: суды рассмотрят первые административные дела против физлиц-иноагентов в декабре

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В декабре суды в Москве рассмотрят первые административные дела против граждан, которые были объявлены Минюстом РФ физлицами-иноагентами, внимание на это обратил юрист и правозащитник Павел Чиков в Telegram. Судебные слушания пройдут в связи с нарушением ими обязанностей иноагентов. Так, дела были возбуждены в отношении бизнесмена Михаила Ходорковского, шахматиста Гарри Каспарова и журналиста Евгения Киселева. Все они находятся за пределами России.

Чиков отметил, что на каждого из них возбуждены дела по новой статье 19.7.5-4 КоАП (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Ходорковский, Каспаров и Киселев не указывали в своих публикациях, что являются иностранными агентами, из-за чего и привлекли внимание суда. Им может грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла поправки в законодательство, регулирующие статус иноагента. В частности, данный законопроект запрещает распространение информации, произведенной иноагентом, среди детей. Согласно поправкам, на подобных материалах нужно будет ставить маркировку «18+», а при продаже в книжных магазинах запечатывать в непрозрачную упаковку.

Кроме того, иноагенты не смогут выступать организаторами публичных мероприятий, членами избиркомов с правом решающего голоса, а также вести педагогическую и преподавательскую деятельность в отношении лиц моложе 18 лет. Лицам, попавшим в черный список, также будет запрещено занимать рабочие места на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел. Помимо этого, статус иноагента станет весомым основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, органов таможни, внутренних дел и противопожарной службы.