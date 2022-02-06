Суд взыскал с соратницы Навального 350 тысяч рублей в пользу Пригожина

Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь, соратницы оппозиционера Алексея Навального, 350 тысяч рублей в пользу владельца «Конкорда» Евгения Пригожина за причинение морального вреда, сообщила пресс-служба компании в соцсети «ВКонтакте». Речь идёт о сведениях, размещённых на сайте «Царьграда». 10 ноября 2020 года Тверской районный суд установил факт публикации ложной информации. Это решение подтвердил Мосгорсуд 12 мая 2021-го.

По итогу Симоновский районный суд решил взыскать с Любови Соболь в пользу Евгения Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в размере 350 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Осенью 2021 года Пригожин подал в полицию заявление на Соболь, в котором пожаловался на видео, размещённое на YouTube. По мнению предпринимателя, ролик содержит данные, которые порочат его честь и подрывают репутацию.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Симоновский суд Москвы заменил соратнице Навального условные исправительные работы годом реальных. Решение было вынесено по делу о незаконном проникновении в квартиру.

В августе 2021 года суд признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции, проходившей в январе. Ей назначили полтора года ограничения свободы. В частности, соратнице Навального запрещалось покидать Московскую область без согласия специализированного госоргана.

Почти сразу после оглашения приговора Соболь уехала из России. Она была объявлена в розыск.