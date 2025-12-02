Суд выселил из квартиры журналистку-иноагента Суд в Москве снял иноагента Таратуту с регистрационного учета в квартире

Журналистку Юлию Таратуту (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сняли с регистрационного учета в квартире в Москве, сообщает пресс-служба судов столицы. Отмечается, что женщина утратила право пользоваться жилым помещением.

Суд удовлетворил исковые требования Трапковой Анны Владимировны к Таратуте Юлии Леонидовне о признании прекратившей право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета, — говорится в сообщении.

Против журналистки уже возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Производство в отношении Таратуты было начато в марте этого года. В прошлом она работала на телеканале «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Отмечается, что после отъезда из России она не платила налоги.

Ранее МВД России объявило в розыск Таратуту. В базе ведомства говорится, что решение принято в связи с тем, что против нее возбуждено уголовное дело. По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.